Moscati di Avellino, non solo mascherine: mancano lenzuole e camici per i medici

Chissà se pure questa volta siamo difronte a una “errata interpretazione della nota” della Farmacia del Moscati oppure è tutto maledettamente vero.

Succede che in alcuni reparti dell’Ospedale Moscati di Avellino c’è carenza di lenzuola, per cui il personale pare stia utilizzando quelle di tessuto non tessuto, praticamente di carta.

Strumenti che non sono proprio il massimo (con il sudore si rovinano subito) ma perlomeno servono a tamponare la situazione.

Secondo quanto denunciato da “Il Mattino”, mancherebbero pure le divise per il personale sanitario.

Una gravissima carenza che si aggiunge a quella dei dispositivi di protezione individuale, le mascherine, e conferma la difficoltà di programmazione all’interno del Moscati.

Mascherine zero

Irpiniaoggi aveva svelato che le mascherine erano andate esaurite, pubblicando una comunicazione della Farmacia ma l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, affrettata a diffondere la seguente smentita:

Era arrivata la stizzita smentita dell’azienda ospedaliera che in realtà nulla smentiva.

“Quanto riportato su alcuni organi di informazione, che segnalavano, anche attraverso la pubblicazione di una nota a firma di un dirigente della Farmacia ospedaliera, l’assenza di specifici dispositivi di protezione non trova riscontro nella realtà dei fatti, presumibilmente per una errata interpretazione della suddetta nota”.

Ora viene fuori quest’altra grave carenza che conferma le difficoltà organizzative e di pianificazione di una azienda che rappresenta una eccellenza sanitaria nel Meridione, con manager di altissimo profilo alla guida della struttura ospedaliera.

Vecchio problema

Salvo poi a registrare casi come questi.

A inizio marzo, mentre la pandemia cominciava a diffondersi anche in provincia di Avellino, il Moscati fu sorpreso privo di dispositivi di protezione individuale.

Alcuni sanitari e infermieri lanciarono l’allarme.

Qualche settimana dopo, esattamente il 25 marzo 2020, era emersa la carenza di altro materiale sanitario, mandando in crisi il lavoro degli operatori sanitari del Moscati

A proposito di donazioni, ancora non è stato deciso cosa fare di delle elargizioni economiche fatte da soggetti che avrebbero voluto dare un supporto concreto per affrontare l’emergenza.

Pare che i soldi siano ancora sul conto dell’azienda, in attesa di decidere come spenderli.

I generosi benefattori attendono di sapere…