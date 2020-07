Incidente stradale in Calabria: muore 24enne di Avellino

Avellino è sconvolta per la morte di un 24enne, deceduto in un incidente stradale avvenuto nella notte, nel territorio di Montegiordano, la superstrada 106, al confine tra le province di Matera e Cosenza.

Il giovane Valentino Joseph Buonfino, secondo i primi rilievi della polstrada, era alla guida di una Ford Mondeo di colore bianco che viaggiava in direzione sud.

Al suo fianco il 23enne Leonardo Guarino pure di Avellino, che si trova ora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Policoro.

Per cause in corso di accertamento, all’altezza della prima delle tre gallerie, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

Ancora restano da capire le cause esatte del terribile impatto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada del distaccamento di Trebisacce per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118.

In quel tratto di strada, particolarmente pericoloso, c’è un limite di velocità i 90 kmh per i lavori in corso.

La Ford avrebbe prima urtato contro il cordolo della strada, perdendo il controllo, finendo prima contro la parete della galleria per poi finire la sua corsa contro la parte posteriore di un autobus di linea Puglia-Sicilia che precedeva la vettura, nello stesso senso di marcia.

La vittima, conosciuta in città anche per essere un grande tifoso dell’Avellino calcio, si trovava nella località calabrese per lavoro.

Valentino Joseph Buonfino è deceduto mentre era a bordo dell’ambulanza che lo stava portando presso l’ospedale di Rossano Calabro.

Il passeggero Leonardo Guarino con altra ambulanza del 118, è stato trasportato presso l’ospedale di Policoro, ricoverato in prognosi riservata.