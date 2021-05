Anche Cosimo Sibilia lascia Forza Italia. Il deputato irpino aderisce alla nuova formazione guidata dal presidente della Liguria Giovanni Toti e dal sindaco di Venezia Brugnaro. Due le cause del divorzio dal partito che proprio Sibilia contribuì a fondare nel 1994: la coesistenza divenuta oramai insostenibile con gli attuali riferimenti del partito campano, Martusciello e Cesaro, e soprattutto la preoccupante assenza di prospettive future per gli azzurri, tenuto conto anche delle precarie condizioni di salute di Silvio Berlusconi. A meno di improbabili ripensamenti, l’adesione di Sibilia al nuovo soggetto politico avverrà entro breve tempo, e rappresenta anche il primo passo per disegnare il risiko delle candidature al Parlamento, nel quale vi sarà stavolta la metà dei posti disponibili, indipendentemente dal sistema elettorale.