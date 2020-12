Oggi i funerali del 37enne morto in casa. L’autopsia avalla l’ipotesi overdose

Alle 10.30 di oggi, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Torelli di Mercogliano, saranno celebrati i funerali del 37enne trovato morto in casa, nella sua abitazione in via Amatucci ad Avellino, domenica pomeriggio.

A.G. queste le sue iniziali è stato sottoposto all’esame autoptico che, in attesa dell’esito dell’esame tossicologico, avrebbe avallato l’ipotesi che, a uccidere l’uomo, sia stata l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sul suo corpo, infatti, non sono stati riscontrati segni di violenza e non si sarebbe trattato neppure di suicidio. A rinvenire il 37enne, ormai privo di vita, è stato il padre. Inutili i soccorsi, l’uomo – particolarmente conosciuto ad Avellino e Mercogliano, era già spirato, riverso sul divano.

Sulla morte indagano i Carabinieri della Compagnia di Avellino, che stanno conducendo una serie di controlli sugli ultimi movimenti della vittima, rientrato in città – si dice – dopo un periodo trascorso in una comunità, probabilmente per disintossicarsi dalla droga.