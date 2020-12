Cade dalla bici e batte la testa: Montella prega per Michele, 15enne in gravi condizioni

Michele ha solo 15 anni e da ieri lotta tra la vita e la morte in un letto di ospedale, dopo un drammatico incidente con la bicicletta. Il giovane transitava per Montella, nei pressi di via Fratelli Pascale, quando a un incrocio, per evitare di investire un cane che gli ha tagliato la strada, e caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa sull’asfalto, perdendo subito conoscenza.

Alcuni passanti hanno allertato il 118, le condizioni di Michele sono apparse subito gravissime. In ambulanza è stato trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino, mentre un’altra ambulanza partita dal capoluogo ha raggiunto l’altra sull’Ofantina, mentre all’interno Michele veniva sottoposto alle manovre rianimatorie.

La situazione è critica. Michele è intubato, a causa dell’impatto al suolo ha subito un arresto cardiaco e il suo cuore ha smesso di battere a lungo prima di essere rianimato. Tutta Montella si è stretta intorno a genitori, amici e parenti dello sfortunato giovane.