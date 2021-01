Fontanarosa, ladri in fuga speronano auto dei Carabinieri: ricerche in atto

Ladri in fuga intercettati dai Carabinieri nei pressi del centro abitato di Fontanarosa, in via Santa Lucia.

Avevano appena compiuto un furto a Paternopoli, presso una abitazione in periferia, alla Contrada Casale.

Stavano fuggendo a bordo di una BMW di colore bianco, con targa estera.

I Carabinieri erano stati avvisati di uno dei tanti furti che si registrano nella zona ed hanno organizzato posti di controllo. Intercettata la vettura coi ladri in fugra, hanno intimato l’alt ma il conducente della Bmw non si è fermato, speronando la vettura dei Carabinieri.

Secondo alcune testimonianze al vaglio degli inquirenti, sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco durante l’azione.

Dopo l’urto, i ladri sono scappati a piedi dalla zona dell’incidente, pare abbiano rubato una utilitaria con cui si sono dati alla fuga.

Ricerche dei malviventi sono in atto da parte delle forze dell’ordine. Nei paesi della zona c’è molta preoccupazione per i continui furti e paura per i ladri in fuga, che potrebbero essere armati.