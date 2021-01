Giochi da tavolo più amati in Italia

Chi non ha mai giocato a qualche gioco da tavola?

Nel nostro paese e fin da piccoli, siamo stati abituati a giocare ad un grosso numero di giochi da tavola, con amici, compagni di classe, nonni e fratellini.. ma quali sono i preferiti in Italia?

Beh, la risposta non è molto semplice, dato l’enorme numero di giochi presente sul mercato.

Per questo abbiamo visto il trend di vendite dell’ultimo periodo natalizio per trovare una risposta.

Monopoly in tutte le sue versioni

Monopoly è da sempre un gioco molto amato dal popolo Italiano. Il bello di questo gioco?

Tutte le sue varianti con cui è possibile essere giocato.

Abbiamo la versione Ultimate Banking, Empire, Junior, 80 Anniversario, Mega Edition, Pokemon, Star Wars, Games of Throne, Star Trek, Lord of The Ring, U-Built, City Edition, Here & Now, Electronic Banking, Nintendo, National Parks, Jurassic Park, Disney, The Simpson, Millionaire, Anti-Monopoly e Stranger Things.

Insomma, grazie a tantissime versioni create, Monopoly è diventato un gioco per ogni generazione, vecchia o nuova.

Bingo e lotterie da tavola

Spesso, soprattutto sotto le feste, si gioca con giochi da tavolo in stile lotteria o bingo, seduti intorno alla tavola con tutta la famiglia.

Questi giochi sono assolutamente un must da giocare in questo periodo e se non li hai mai provati, ti invito a farlo. Perché? Sono giochi eccitanti, divertenti, adatti a chiunque.

Semplicemente “uno”

Hai mai giocato a “uno”? Sicuramente. Si tratta di un gioco divertentissimo, adatto a gruppi di 3 o 4 persone, dove lo scopo è.. vincere. Vincere in ogni modo possibile.

Uno è da anni in cima alle preferenze delle persone ed i suoi punti forti sono principalmente due: il gioco costa poco e le regole sono semplicissimi da apprendere.

Indovina chi?

Lo so.. io, come tanti, ho giocato ad Indovina Chi? tantissimo. Ore ed ore spese a studiare i personaggi, la loro fisionomia e dettagli fisici, in modo da riuscire ad indovinarli al primo colpo.

Insomma, Indovina Chi? oggi, è un gioco da tavola molto amato e venduto. La grafica del gioco è stata cambiata ed ora è un po’ più difficile indovinare l’identità dei personaggi.

Trivial Pursuit

Questo gioco, disponibile anche in versione Junior, è un gioco composto da domande e punti. L’obiettivo del gioco è quello di rispondere a delle domande e collezionare punti; il primo ad ottenere un punto di ogni colore vincerà la partita.

Le domande possono spaziare ogni tipo di argomento, come storia, geografia, sport, arte e scienza.

Ci sono anche numerosi livelli di difficoltà tra cui scegliere.

Per questo motivo è un gioco particolarmente indicato alle famiglia, in quanto può essere giocato anche a squadre.

Giochi di carte

I giochi di carte sono, sempre e comunque, giochi molto popolari in Italia. In favore di questo punto c’è il costo del mazzo di carte, molto basso, soprattutto nei tanti bazar di città.

Inoltre, esistono molti giochi di carte che è possibile giocare, come ruba mazzetto, ramino, scopa, ventuno, scala 40 e molto altro.

Un gioco tipicamente da bar, diventando però apprezzato in ogni luogo, anche durante le feste di natale.

Tanti di questi giochi vengono giocati in diverse varianti a seconda dell’area Italiana di appartenenza.

Del ramino, per esempio, esistono circa 10 versioni, mentre di giochi come la scopa, ce ne sono 3 o 4.

Una possibilità di divertimento infinita, a patto che si abbia del tempo da dedicare all’imparare le regole dei giochi e come praticarli al meglio.