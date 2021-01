Coronavirus, ad Avellino le scuole superiori restano chiuse: l’annuncio di Festa

Scuole chiuse ad Avellino per almeno un’altra settimana.

Lo ha annunciato il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Nel capoluogo, le scuole superiori continueranno l’attività scolastica con il metodo della didattica a distanza.

Non convincono, ancora, i dati del contagio sull’intero territorio irpino, con diversi comuni della provincia alle prese con diversi casi di Covid-19 al giorno (Solofra, Montoro, Montella…).

“Insieme all’assessore Giacobbe, abbiamo lavorato all’ordinanza in cui disporremo la proroga della chiusura in presenza per almeno altri sette giorni degli istituti di Avellino.

Circa il 70% degli studenti che frequentano qui le scuole provengono da altri comuni della nostra provincia. Quindi, prima di far riprendere le attività in presenza, riteniamo opportuno effettuare uno screening a tutto il personale docente, ATA e agli studenti.

Stiamo facendo un lavoro che non possiamo mettere a rischio. Faro riprendere le lezioni in presenza quando avrò la garanzia della massima sicurezza per tutta la comunità e per tutti gli studenti”, ha dichiarato Festa.