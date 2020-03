Coronavirus, De Luca stizzito: “Ma quali passeggiate, in Campania non si esce”

Non si è fatta attendere la replica del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca riguardo la circolare che il Viminale ha inviato ai prefetti liberalizzando la passeggiata genitore-figlio, pur vietando lo jogging.

Il presidente della regione ritiene “gravissimo il messaggio proveniente dal Ministero dell’Interno. Si trasmette irresponsabilmente l’idea che l’epidemia è ormai alle spalle, ignorando che vi sono realtà del Paese dove sta arrivando solo ora l’ondata più forte di contagio”.

Da qui la preoccupazione di De Luca e il messaggio ai suoi corregionali: “Si rischia, per una settimana di rilassamento anticipato, di provocare una impennata del contagio. Lo ribadisco: in Campania rimane in vigore l’ordinanza regionale, è assolutamente vietato uscire a passeggio o fare jogging”.