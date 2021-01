Modi per uscire con qualcuno se soffri di ansia sociale

Ostinarsi a voler nascondere una parte importante di sé come è l’ansia sociale, non solo è un chiaro sbaglio perché contribuisce al perdurare del problema, ma lo è anche perché si spreca così l’occasione di iniziare un rapporto con il piede giusto.

Che cos’è l’ansia sociale e perché causa un problema reale

L’ansia sociale è tra tutte le fobie forse quella più sottostimata in assoluto, si tende a sminuirla un po’ come si faceva un tempo con l’anoressia. Invece si tratta di un problema relazionale serio che interferisce in maniera talmente pesante che spesso si finisce col preferire l’isolamento allo stato di stress prodotto da un incontro romantico.

Non saltare la comunicazione online ed i servizi di incontri

Molti utenti di senzapudore assicurano di aver scelto gli appuntamenti online per superare proprio il problema dell’ansia sociale.

Sebbene infatti la scienza non sia ancora riuscita a trovare la radice del problema, attribuendolo ora a vaghe cause familiari, ora a motivazioni genetiche, l’esperienza empirica delle migliaia di persone che ne soffrono ha scoperto che uno dei modi per sfuggire ai morsi di questa fobia, è cominciare la conoscenza per gradi.

Online viene tagliato via tutto il rapporto fisico come i giochi di sguardi o le paure relative al proprio aspetto.

Tutto questo contribuisce a conoscersi con serenità e creare un legame ancor prima di incontrarsi per la primissima volta dal vivo.

Preparati per il primo appuntamento

Anche se ci si conosce online prima o poi il momento fatidico del primo incontro comunque arriverà, ecco quindi 3 pratici trucchetti che possono essere di grande aiuto e fungere da supporto durante il primo incontro:

Pensa in anticipo agli argomenti di conversazione

Durante la fase di ansia il cervello è come se fosse intorpidito, tutte le energie intellettuali sono come paralizzate e si fa fatica a formulare frasi e pensieri, a quel punto ci si rende conto di stare facendo una brutta figura, l’ansia peggiora e si entra in un turbine inarrestabile.

3

Avere già argomenti preparati è un ottimo aiuto perché almeno non sarà necessario pensarci troppo, è un po’ come il concetto della memoria muscolare sportiva, applicata però al proprio cervello.

Può sembrare un trucchetto banale, ma è assolutamente concreto ed efficiente, è la ragione per cui molti attori pur soffrendo di ansia sociale sono ottimi nel loro lavoro, dove gli viene richiesto semplicemente di seguire un copione.

Cerca di andare oltre ma non spingere troppo

Se conosci i tuoi limiti e la gravità della tua ansia, evita di infilarti da solo/a in situazioni spiacevoli! Superare sempre un pochino se stessi è un’ottima cosa e forse anche terapeutico, ma non bisogna dimenticare che una delle paure più forti quando si soffre di ansia è la paura stessa.

Si ha paura di sentire paura, quindi evitare di innescare il meccanismo di retro alimentazione dell’ansia dovrebbe comunque avere la priorità.

Tieni pronta una scusa se hai bisogno di una pausa

Può succedere che nonostante tutto, l’ansia prenda comunque il sopravvento.

La serata stava andando bene ma si rischia di rovinarla, a questo punto è ottimo avere a portata di mano una scusa che sia convincente e semplice da mettere in campo.

Tra l’altro la consapevolezza stessa di avere sempre a portata di mano un’uscita di emergenza, nell’80% delle situazioni darà tranquillità e sicurezza sufficienti per riuscire a dominare la paura.

Oltre a questi 3 trucchetti che di sicuro aiuteranno a rendere le cose più semplici e gli appuntamenti romantici più facili da gestire, c’è anche un quarto extra.

Consiste nel far sapere al partner durante la conoscenza online di soffrire di questo genere di problematica, se l’altra parte infatti è a conoscenza delle difficoltà può essere messo nelle condizioni di aiutare, riuscire a parlare delle proprie paure è un primo passo per iniziare un percorso di crescita personale ma non solo!

I siti di appuntamenti online permettono alle persone di entrare in confidenza molto prima, di conoscersi a fondo anche via chat, e di parlare liberamente anche di cose che normalmente non racconteremmo mai ad uno sconosciuto se fossimo a quattr’occhi.

Le piattaforme di incontri online permettono di tentare un primo approccio con moltissime persone nell’arco di pochissimo tempo, è persino possibile chattare con varie persone contemporaneamente, il miglior sistema per capitalizzare questo vantaggio è quello di utilizzarlo per cercare la persona giusta, e quale modo migliore per riconoscere la persona giusta che mostrandoci per quel che siamo, nell’interezza dei nostri pregi e dei nostri difetti?

Chiaramente questa conclusione finale varrebbe anche per i rapporti nella vita reale, ma sapendo benissimo che le cose sono più complicate di così non pretendiamo certo di guarire nessuno con un articolo, ci siamo quindi limitati a dare validi trucchetti per cavarsela al meglio in situazioni difficili.