Mercedes a fuoco in pieno centro: avvertimento o vendetta?

Una Mercedes classe 1 è stata bruciata in pieno centro ad Avellino. E’ successo in Via Pionati, a poca distanza da dove è avvenuto un episodio del genere, qualche settimana fa.

Difficile stabilire se i due episodi siano collegati.

Fatto sta che l’episodio ha creato allarme e preoccupazione perchè avvenuto in un orario in cui quella zona è assai frequentata (erano circa le 19,00) e dove esistono molte telecamere.

Chi ha agito lo ha fatto sapendo a quale rischio poteva esporsi.

l’incendio è sicuramente doloro e sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine per capire il motivo alla base di tale azione.

L’autovettura risulta essere intestata a una donna di 47 anni di Avellino.

Si è trattato di un avvertimento, di una vendetta, di una ripicca amorosa, un episodio legato a motivi di interessi o di gelosia?

Intanto si tratta della quinta autovettura che va in fiamme in pieno centro, ad Avellino, da inizio anno.

Cinque auto bruciate in 50 giorni: un pò troppo per non essere preoccupati.

Ad inizio gennaio andarono in fiamme, nella vicina Via De Renzi, una Kia Sportage e una Audi Q3. Pochi giorni dopo, altre due auto in fiamme: una Citroen C1 in Via Francesco Tedesco e una Seat Ibiza in via Giovanni Battista. Adesso la Mercedes in Via Pionati.