Air Mobilità invita a consultare percorsi e nuovi orari su un sito inesistente

Con un apposito comunicato trasmesso agli organi di informazione, Air Mobilità ha annunciato che da domani, giovedì, il Terminal bus sarà trasferito presso il nuovo capolinea di piazzale degli Irpini, dove saranno delocalizzate le corse da e per Avellino, fatta eccezione per quelle del capolinea di via Fariello, che non subirà variazioni.

Il sito sbagliato

Nello stesso comunicato testualmente si legge:

“Quanto alle modifiche degli orari, che da domani, mercoledì 26 febbraio, saranno pubblicati sul sito www.airmobilita.it e disponibili per gli utenti consultando le sezioni “Ricerca orari” e “Servizi” sia per gli urbani sia per gli extraurbani.

Peccato che il sito indicato risulti inesistente. Semplicemente perchè è stato indicato quello sbagliato.

Complimenti Air Mobilità