Frattura del piatto tibiale del ginocchio destro per Sofia Goggia

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli torna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol di Elmas e Politano per superare il Parma 2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Diventano undici, invece, le partite senza i tre punti per i ducali, inchiodati al penultimo posto e a secco di […]