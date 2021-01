Conte “La vittoria con la Juve deve darci entusiasmo”

MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna affrontare con superficialità nessuna delle squadre del campionato italiano, in particolare l’Udinese, che ha giocatori forti fisicamente e di gamba. Sarà una gara dura. Loro possono creare problemi a chiunque, come abbiamo visto in settimana nel match con l’Atalanta”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Udinese-Inter, il tecnico del team nerazzurro, Antonio Conte.

“Quando batti squadre forti come la Juve devi fare per forza gare importanti, con prestazioni quasi perfette. Abbiamo capito di essere sulla strada giusta. Dopo queste partite deve crescere l’entusiasmo per lavorare ancora di più e in maniera più dura. L’Inter deve puntare sempre al massimo e mettere in campo, a partire da domani, il 110 per cento”, ha aggiunto Conte.

“In questo campionato ci sono sette squadre che possono giocare per un duplice obiettivo: scudetto e posto in Champions League. Il girone d’andata ha confermato questo; quello di ritorno chiarirà chi può restare in lizza per il titolo”, ha detto ancora il tecnico dell’Inter.

“La caratteristica principale di questa squadra è quella di coinvolgere tutti i giocatori: attacchiamo in maniera diversa, cercando di far partecipare alle manovre offensive tutti i reparti, non solo i nostri attaccanti. La mentalità del team? Abbiamo iniziato il percorso di crescita, che deve portare al miglioramento di tutti a livello tecnico, tattico e di mentalità. In un anno e mezzo abbiamo fatto tanti passi in avanti ma per stare in alto i margini di errore devono essere minimi e bisogna pensare a un successo duraturo, non a quello quotidiano, che è effimero”, ha concluso Conte.

