Avellino calcio, gli auguri del presidente Biancardi: “D’Agostino riporterà serenità”

“Desidero formulare i miei migliori auguri alla nuova proprietà dell’Us Avellino Calcio. Sono certo che il gruppo D’Agostino riporterà serenità in tutto l’ambiente e farà crescere la società così come le altre aziende gestite. Fa piacere, inoltre, che sia un imprenditore irpino a guidare il sodalizio caro a tutti noi”, dichiara il presidente della Provincia, Domenico Biancardi.

“Ho apprezzato – aggiunge il presidente Biancardi – le parole prudenti e allo stesso tempo incoraggianti di Angelo Antonio D’Agostino sul progetto che ha in mente per il futuro dei colori biancoverdi. Il mio elogio al nuovo amministratore unico della società proprietaria, Giovanni D’Agostino, che ha subito dichiarato di avere grande rispetto per la passione dei tifosi e che la passione merita la dovuta sensibilità da parte dei vertici societari. Questo dimostra il giusto approccio verso una sfida importante”.