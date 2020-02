Violenza sessuale e stalking: condannato imprenditore irpino

Un imprenditore di Cervinara è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per i reati di Violenza sessuale e Atti persecutori commessi tra il 2014 e il 2015. E’ stato condannato a sei anni di reclusione da trascorrere nel carcere di Bellizzi Irpino.

Dall’attività d’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino ed eseguita dai Carabinieri della Stazione di Cervinara, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, titolare di un’impresa, che avrebbe infastidito una sua dipendente.