Scuole, Festa ha deciso: “Restano tutte chiuse”. Ecco fino a quando

“Ho scelto di chiudere la scuola dell’infanzia e anche la prima elementare”, così il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa dopo la decisione presa dalla Regione Campania, che conferma le lezioni in presenza per le scuole materne e le prime elementari, posticipando al 7 dicembre la ripresa dell’attività scolastica in presenza delle classi dalla seconda alla quinta elementare e delle prime medie.

“Evidentemente la Regione Campania è in possesso di dati che ci consegnano una situazione sanitaria delicata, però io non li conosco”, ha proseguito Festa.

Da qui la decisione del primo cittadino del capoluogo irpino: “Le scuole di ogni ordine e grado di Avellino resteranno chiuse fino al 7 dicembre”.