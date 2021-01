Neve in Irpinia: auto bloccate, spargisale in difficoltà. Pompieri in azione

In seguito alla nevicata di ieri, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per interventi, molti dei quali necessari, per il recupero di veicoli rimasti bloccati lungo le strade, ad Ariano Irpino in Contrada Bosco, a Grottolella in località Pozzo Del Sale e a Montemiletto in via Regina Margherita.

La perturbazione a carattere nevoso ha interessato l’Irpinia e ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi.

In città sono state recuperate autovetture a Rampa Santa Maria Delle Grazie e a contrada Chiaira, i pompieri sono intervenuti pure a Pietrastornina per il recupero di un mezzo spargisale rimasto bloccato a via Roma. La situazione più critica si è registrata sulla strada che dal Laceno porta a Bagnoli Irpino, dove le autovetture bloccate sono state diverse decine, alcune con famiglie e bambini.