Mal’aria ad Avellino, peggiore città del sud per gli sforamenti di PM10

MILANO (ITALPRESS) – “Non vedo e non penso a cambiamenti nella rosa. Conosciamo la situazione che stiamo vivendo. E’ inutile creare fumo o magari instabilità nel gruppo. Io non voglio distrazioni. Se ci saranno movimenti saranno fatti senza ‘esborsì per le casse del club”. Così, alla vigilia di Inter-Benevento, il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, a […]