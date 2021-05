Furto in una struttura ricettiva di Sorbo Serpico: quattro persone ai domiciliari

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale di Avellino, nei confronti di quattro persone finite agli arresti domiciliari.

Si tratta di una un uomo di 33 anni, già detenuta per altra causa, e di altre tre, rispettivamente di 41, 59 e 62 anni, tutte residenti in Avellino, per concorso in furto aggravato.

Le attività investigative, condotte dal personale della Stazione Carabinieri di Salza Irpina, hanno avuto inizio a febbraio 2021, in seguito al furto avvenuto presso la struttura ricettiva Casa Serpico, situata a Sorbo Serpico e già sottoposta a pignoramento per procedura esecutiva.

Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati che, secondo l’ipotesi accusatoria avvalorata dal GIP, dopo aver noleggiato un furgone, asportavano dalla cucina industriale della citata struttura alcuni mobili ed elettrodomestici.