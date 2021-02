De Luca: “Controlli inesistenti, torneremo in zona rossa. Vaccinazioni? Ci vorranno tre anni…”

È venerdì e come tutti i venerdì Vincenzo De Luca ha analizzato la situazione Covid in Campania. Il governatore ha criticato la lentezza della campagna vaccinale, richiamando l’attenzione del Governo.

“Draghi? nei mercati internazionali con un concreto risparmio. Vedremo alla prova dei fatti che ne verrà fuori. Il capitolo più complicato è quello relativo al Mezzogiorno. Rimane attuale la richiesta di avere un incontro con i presidenti delle regioni meridionali. Rimane sullo sfondo il tema della Sanità e della lotta alla pandemia. Il precedente governo ha fatto scelte che non condividevamo. I controlli sono inesistenti, c’è un rilassamento totale e così diventa inevitabile tornare in zona arancione, se non in zona rossa“, ha dichiarato De Luca.

Sui vaccini: “Stiamo completando la fase 1, ma dovremo attendere la fine di febbraio per completare i vaccini al personale sanitario. Nel contempo abbiamo iniziato le vaccinazioni agli ultraottantenni. Contiamo di avere, per la prima settimana di aprile, 500mila vaccinati in tutta la Campania. Dovendo vaccinare 5 milioni di campani, con questi ritmi, finiremo tra tre anni. Il ritardo ci espone ad altre difficoltà, come l’arrivo di nuove varianti non coperte dagli attuali vaccini”.