Avellino, riapre lo storico bar Dallas e diventa Unico

E’ stato battezzato “Unico” ed è una nuova creatura di Gian Luigi Nicoloro, apprezzato imprenditore irpino con interessi in varie attività commerciali, non solo in provincia di Avellino.

Unico è la nuova denominazione dello storico Bar Dallas, dove per quasi quarant’anni il mitico Gioacchino è stato il punto di riferimento per quanti volevano degustare prodotti della tradizione dolciaria avellinese, oltre al buon caffè.

In Via Perrottelli, alle spalle della caserma Berardi, dove c’era il Dallas, riapre i battenti il rinnovato bar che adesso si chiama Unico.

Sarà il punto di riferimento per degustazioni e momenti di incontro e fare gli auguri di buon lavoro a Gian Luigi Nicoloro che ha avuto davvero un grande coraggio nell’aprire questo tipo di attività in un momento così difficile per gli esercenti di bar e ristorazione.