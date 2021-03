Covid-19, altri 197 contagiati in Irpinia: 40 casi nel Baianese, la visita di De Luca

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi la prima visita del commissario straordinario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo nelle regioni italiane, ieri in Calabria e oggi in Sicilia. “Una due giorni sul campo molto utile, per aver fornito riscontri positivi per ciò che riguarda la soluzione per migliorare le capacità reali e potenziali reali e […]