Coronavirus, De Luca: “Due settimane di isolamento per chi rientra in Campania”

Vincenzo De Luca ha lanciato il guanto di sfida a chi, il 4 maggio, deciderà di rientrare in Campania, proveniente da altre regioni d’Italia.

Lo ha annunciato durante il Consiglio Regionale di questa mattina.

“Le Ferrovie dello Stato ci hanno avvisato che tutti i treni in partenza dal Nord Italia per il Sud Italia sono pieni. E allora noi manterremo le nostre disposizioni, quelle attualmente in vigore.

Al Ministro degli Interni ho chiesto di ripetere la procedura attuata per le festività pasquali, con controlli nelle stazioni di partenza.

Per noi è indispensabile che, chi arriva da altre regioni, e non dico quali, segnali il proprio arrivo al Comune e alla Asl, e rispetti un isolamento volontario per due settimane”.