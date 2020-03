Coronavirus, ancora una vittima in Irpinia: muore noto cardiologo

Un’altra vittima, la 25esima in Irpinia, per il Coronavirus.

La tragica notizia arriva ancora dall’ospedale Moscati di Avellino e colpisce Melito Irpino.

A perdere la vita un noto cardiologo ufitano di 85 anni, conosciuto anche ad Ariano Irpino dove aveva prestato servizio

Era ricoverato presso la città ospedaliera da alcuni giorni, dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Così lo ricorda il suol collega medico Sanseverino attraverso un post su Facebook:

Nonostante tutte le terapie possibili, il supporto respiratorio con il più moderno e performante ventilatore polmonare, il coronavirus si è portato via un altro collega di 85 anni, ben portati, di Melito Irpino.

Il dottor Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo in pensione, con la generosità che solo i medici riescono ad avere sempre, il 5 marzo aveva risposto alla richiesta di aiuto di un suo amico di Ariano visitandolo per quella che sembrava una banale faringotracheite.

Non aveva nessun dispositivo di protezione. Si trattava invece purtroppo di una infezione polmonare da coronavirus.

Entrambi sono finiti in ospedale, al Moscati, in Medicina d’Urgenza, per una polmonite interstiziale con insufficienza respiratoria da coronavirus. Stessa terapia antivirale, antinfiammatoria e antibiotica come da protocollo Nazionale.

Il suo amico, più giovane, ne sta venendo fuori migliorando giorno dopo giorno.

Il dottor Spinazzola, nostro collega, nonostante tutti i nostri sforzi è andato sempre più peggiorando fino a lasciarci questa notte.

Un abbraccio al figlio Angelo medico a Cremona nel cuore dell’infezione da Coronavirus impegnato pure lui in un reparto-Covid col quale ci siamo sentiti spesso in questi giorni, all’altra figlia e alla moglie che si trovano in quarantena domiciliare a Melito Irpino

