Necrologi ed Annunci Funebri

In ottemperanza alle misure prudenziali per evitare la diffusione del Coronavirus, in questo periodo le agenzie di onoranze funebri si limitano a svolgere i funerali in modo molto limitato.

Non sempre vengono affissi i manifesti, anche perchè sarebbero pochi i destinatati della lettura, con pochissime persone in strada.

Per questo motivo, aderendo alla richiesta delle agenzie di onoranze funebri, Irpinia Oggi pubblicherà – in questa apposita sezione – gli annunci funebri che potranno essere fatti anche da familiari e amici dei defunti.

Si potrà inviare una mail a redazione@irpiniaoggi.it

In questa sezione troverete i necrologi relativi ai defunti residenti ad Avellino e provincia.

Il servizio è gratuito.

Si ringrazia per la collaborazione Onoranze Funebri Irpinia.

“La consapevolezza della morte ci incoraggia a vivere”.

PAULO COELHO

25 Marzo 2020

Anna Cucciniello

24 Marzo 2020

Giuseppe de Feo

Vincenzo Oliviero

Antonietta Tropeano, vedova Aquino

23 Marzo 2020

Giuseppa Barone in De Benedictis

Mario Dainese

Luisa Caliendo in Rocco

Maria Raimondi vedova Tirone

Alfredo Petruzziello