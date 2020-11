Clinica Malzoni di Avellino: ci sono positivi al Covid-19, stop ai ricoveri

Tre pazienti ricoverate presso la Clinica Malzoni di Avellino, sono risultate positive al Covid-19.

Prima di comprendere come sia potuto avvenire il contagio in un ambiente particolarmente controllato come quello sanitario, la direzione della struttura di Viale Italia ha immediatamente disposto uno screening su tutti i pazienti attualmente ricoverati e sul personale per verificare la presenza di eventuali altri casi.

Inoltre sono stati sospesi i ricoveri di nuovi pazienti mentre gran parte di quelli presenti nella struttura e in via di guarigione, sono stati dimessi.

Interrotte temporaneamente, inoltre, le attività di pronto soccorso ostetrico e di chirurgia oncologica, in attesa dell’esito dei tamponi.