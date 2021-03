Atripalda, avvertimento o dispetto? Auto distrutta da un incendio nella notte

Auto in fiamme alle prime luci dell’alba, questa mattina, ad Atripalda.

Intervengono i Vigili del fuoco di Avellino, arrivano in via Salita Palazzo a sirene spiegate, squarciano il silenzio della notte, alle 5,30, quasi l’alba.

Il rogo in un parcheggio condominiale, la vettura era una torcia quando sono arrivati i pompieri con l’autobotte.

Le fiamme che avvolgevano il veicolo sono state spente e successivamente è stata messa in sicurezza l’area.

Dell’utilitaria è rimasta la carcassa, carbonizzata.

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’improvviso incendio. Si pensa a un avvertimento oppure a un dispetto.

Indagano i Carabinieri di Atripalda e si è fatta subito strada l’ipotesi dolosa. Si lavora per l’identificazione del probabile autore del rogo, si ricerca chi potrebbe avere appiccato l’incendio.

Le cause possono essere tante, un dispetto, una rivendicazione, un avvertimento e chissà cos’altro.

Dipenderò pure dalla testimonianza del proprietario della vettura.

C’è preoccupazione tra la popolazione di Atripalda e, in particolare, tra gli abitanti della zona.