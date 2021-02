Scoprire le spiagge più belle di Villasimius in Sardegna

Il Sud della Sardegna è un luogo incantevole da scoprire pian piano, caratterizzato da una tranquillità assoluta e dalla natura selvaggia che si mischia perfettamente ai grandi villaggi turistici realizzati per i visitatori.

La diversità tra le città del Sud della Sardegna e quelle del Nord è tanta, a partire dalla mancanza di movida che caratterizza, invece, la Costa Smeralda.

Paesi come Villasimius, sono caratterizzati dalla vera cultura Sarda, dai colori delle spiagge e della natura incontaminata, ai sapori della cucina tradizionale.

Villasimius è un piccolo paese circondato da innumerevoli spiagge, tutte da scoprire e da vivere.

Per arrivare in questi paesi, è consigliato viaggiare con il traghetto e proseguire in auto, perché molte località del Sud della Sardegna non sono perfettamente collegate con autobus ed altri mezzi di trasporto. Scopri quanto costa andare in Sardegna con la macchina, così da iniziare ad organizzare la tua vacanza all’insegna della scoperta di questi fantastici posti.

Le meravigliose spiagge di Villasimius

Villasimius, come altri paesi vicini, è un luogo incantevole che ogni anno ospita numerosi visitatori che amano essere immersi nella natura e apprezzano la tranquillità del luogo.

Come anticipato, siamo ben distanti dalla movida delle città più turistiche della Sardegna, tuttavia, sono presenti numerosi villaggi turistici dove è possibile alloggiare durante la vacanza e passare delle bellissime serate.

Le spiagge che circondano questo paese sono tutte da vivere, offrono paesaggi mozzafiato ed è possibile scoprire ogni luogo attraverso delle escursioni mirate.

La Spiaggia di Simius, ad esempio, è la più vicina a Villasimius ed è possibile raggiungerla a piedi. Una spiaggia meravigliosa con acqua trasparente, che alcune volte può diventare caotica in alta stagione.

A 5 minuti di macchina da Villasimius, è possibile iniziare la vera scoperta delle spiagge mozzafiato: alla spiaggia di Porto Giunco c’è un’immensa distesa di sabbia bianca finissima e di acqua trasparente con fondale basso, ad aspettare i visitatori sotto un sole che scotta.

Guardando sulla destra, si può assistere ad un panorama mozzafiato fatto di scogli e di calette ed è possibile raggiungere la Torre di Porto Giunco in soli 20 minuti di percorso.

Alle spalle di Porto Giunco è possibile notare il bellissimo stagno abitato dai fenicotteri, un altro spettacolo da immortalare, senza disturbare o spaventare gli animali.

Spiagge bellissime vicino a Villasimius

A 15 minuti di macchina da Villasimius c’è Porto Sa Ruxi, una spiaggia che lascia senza parole, dai colori sublimi e l’acqua turchese che si scaglia contro gli scogli ed una sabbia finissima.

A fare da contorno a questo bellissimo panorama ci sono delle bellissime colline verdi.

È una spiaggia libera e incontaminata dall’uomo, dove poter trovare pace e giocare con i numerosi pesci colorati presenti nell’acqua, un luogo di totale relax che permette di immergersi completamente nella natura.

Poco distante, entrando in località Castiadas, un’altra spiaggia dalla bellezza impressionante è Cala Sinzias. La sua sabbia dorata e l’acqua turchese lasciano tutti senza parole.

Sempre in zona Castiadas, si trova Lo Scoglio di Peppino, una spiaggia che offre un paesaggio degno di cartolina, con la sabbia dorata e gli innumerevoli scogli che costeggiano tutta la spiaggia.