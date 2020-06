Rubò lo smartphone a una ragazza cinese. Poi la rissa ad Altavilla: arrestato

È stato individuato e arrestato il 50enne responsabile di una rapina ai danni di una ragazza di origini cinesi, avvenuta in Corso Europa, lo scorso marzo.

L’uomo, con una scusa, si era avvicinato alla ragazza e con una mossa fulminea aveva provato a rubarle lo smartphone.

Ne nacque una colluttazione, la vittima fu gettata a terra e privata del suo cellulare.

L’uomo si diede alla fuga, ripreso dalle telecamere dei cellulari di alcuni passanti.

Come se non bastasse, il 50enne è stato uno dei protagonisti della rissa avvenuta in strada, ad Altavilla Irpina.

Anche in questo caso, il filmato ha consentito ai Carabinieri di risalire al responsabile.

A causa dei due reati commessi, l’uomo è stato arrestato nella giornata di ieri.