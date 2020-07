Nuova truffa ai danni di un’anziana.

La donna residente a Bellizzi Irpino è stata raggirata da alcuni truffatori con la scusa del pacco postale consegnata a nome del nipote.

L’anziana ultraottentenne è stata contattata da un uomo che, fingendosi il nipote, è riuscita a portarle via circa tremila euro in contanti oltre ad alcuni oggetti in oro.

Scoperto l’inganno, la vittima non ha esitato a sporgere denuncia ai Carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili della truffa.