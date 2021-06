Fermata per le strade di Lioni: aveva addosso hashish, denunciata

“Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”: di questo è ritenuta responsabile una trentenne di Lioni, denunciata dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

Ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato a Lioni un’auto con a bordo la donna, già nota alle Forze dell’Ordine.

Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato dalla donna, con l’ausilio di personale femminile è stata sottoposta a perquisizione personale, all’esito della quale è stato rinvenuto un involucro contenente una decina di grammi di hashish.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per la trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.