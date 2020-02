Contrasto ai furti in Irpinia: allontanati sette pregiudicati pronti a colpire

I Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno allontanato con Foglio di Via Obbligatorio quattro napoletani (di età compresa tra i 30 ed i 65 anni) tutti con a carico precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio.

Gli stessi sono stati sorpresi a girovagare per le strade del comune altirpino e non sono stati in gradi di fornire ai Carabinieri un valido motivo circa la loro presenza in quel posto.

Analoga misura di prevenzione è stata proposta nei confronti di una coppia della provincia di Napoli (lui 30enne lei 40enne) nonché di un 30enne della provincia di Salerno, gravati da vicende giudiziarie per furto e/o reati in materia di stupefacenti, sorpresi in atteggiamento sospetto rispettivamente a Nusco e Caposele, dai Carabinieri delle locali Stazioni.