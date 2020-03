Coronavirus, la zona rossa dell’Irpinia è Ariano con l’80% dei contagi e tanta paura

Fate qualcosa: inutile perdere tempo con comunicati ufficiali e dichiarazioni di buone intenzioni che diventano solo chiacchiere rispetto all’emergenza reale che si registra ad Ariano Irpino.

Il centro del Tricolle conta 22mila abitanti, settemila in più rispetto a Codogno dove s’è registrata la prima zona rossa in Italia per l’emergenza Coronavirus.

Nel paese in provincia di Lodi si registrò il primo caso italiano, il cosiddetto “paziente uno” che andò al pronto soccorso contagiando poi altre persone.

Dottore uno

Ad Ariano Irpino c’è stato il “dottore uno” ad alimentare il contagio e creare grossi disagi fino alla chiusura del Pronto Soccorso dell’Ospedale Frangipane, in un momento così difficile.

E’ ormai nota la storia Del Medico andato direttamente in reparto, per fare controllare le condizioni della moglie, saltando i rigidi protocolli del triage: entrambi risultati positivi poi al tampone, contagiati dal Covid-19.

La manager dell’Asl Maria Morgante ha preannunciato severe sanzioni ma di questo si parlerà in futuro, con l’auspicio che venga chiesto conto del comportamento di chi ha sbagliato.

Da quel giorno i bollettini emessi con puntualità dall’Asl di Avellino continuano a sfornare dati che si riferiscono a soggetti di Ariano Irpino contagiati direttamente ed altri soggetti residenti in altri paesi ma con rapporti diretti o indiretti con cittadini arianesi.

A Codogno, mettendo tutti in quarantena, con le forze dell’ordine e verificare con severità, la situazione si è risolta. E ad Ariano Irpino, cosa è stato fatto di concreto?

Le forze dell’ordine hanno fatto ciò che è di loro competenza ma ci sono stati comportamenti inqualificabili da parte di cittadini che se ne sono strafottuti (scusate il francesismo, però rende l’idea) di se stessi e soprattutto degli altri.

Con il risultato di contribuire a diffondere il contagio.

Fate presto

I dati aggiornati al 14 marzo 2020, per la zona dell’Arianese, contano una ventina di soggetti positivi perchè vanno inseriti pure quelli di Savignano Irpino e Greci, il cittadino di Gesualdo che fa il bidello in una scuola di Ariano Irpino e il nuovo soggetto di Mirabella Eclano che ha avuto rapporti con persone dell’arianese.

3

E’ quella la zona rossa, inutile discutere e occorre attuare rigide misure per evitare di allargare il contagio in tutta la provincia di Avellino dove, in effetti, gli altri tre casi riguardano due medici in servizio in ospedali di altre città (quello di Mercogliano lavora al Policlinico di Napoli e il medico di Mirabella Eclano al Rummo di Benevento), infine c’è l’operatore del 118 residente ad Avellino.

In pratica l’80% dei contagi che si conta – al momento – in provincia di Avellino, riguarda proprio in tale zona dove peraltro si è rinviato più volte il servizio di igienizzazione del paese e ancora non si registrano severi controlli nei confronti di gente che esce di casa o, peggio ancora, lascia la zona dell’Arianese per raggiungere altri paesi.

Rigidi controlli

Basta riflettere su questi dati per decidere come operare con la massima urgenza.

Il Commissario Straordinario di Ariano Irpino, Silvana D’Agostino, ha diramato un comunicato pieno di buone intenzioni, riguardanti la disinfesione della cittadina (più volte rinviata) e l’annuncio di rigidi controlli.

Occorre fare presto, non c’è tempo per le chiacchiere e le dichiarazioni di buona volontà.

La buona volontà deve essere concretizzata dai fatti.