Coronavirus, primo decesso in Irpinia: è un uomo di Mirabella Eclano

Primo decesso per il Coronavirus in Irpinia. È un 73enne di Mirabella Eclano, ricoverato in isolamento al Moscati di Avellino: era arrivato questa mattina al Pronto Soccorso, quindi subtlito trasferito in medicina interna. È il ventesimo caso in Irpinia, il terzo a Mirabella Eclano.

L’uomo, affetto da diversi problemi di salute, diabetico e malato di cuore, era stato ricoverato in isolamento con una grave polmonite, e quindi sospettato di avere contratto il Covid-19.

Sottoposto a tampone, l’esito positivo è arrivato dopo il decesso.