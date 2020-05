Coronavirus, Bagnoli Irpino è Covid free: tutti guariti

Bagnoli Irpino è un comune Covid free.

Gli ultimi due dei cinque positivi al Coronavirus sono guariti, come annunciato dal Sindaco, Di Capua.

“La bella notizia di oggi non deve però indurci ad abbassare la guardia. Attenzione e responsabilità devono essere ancora da monito per tutti. Bagnoli ha saputo dimostrare in questa emergenza sanitaria che non ha eguali, di essere forte e tenace nel superare questa battaglia“, ha dichiarato il primo cittadino.

