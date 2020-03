Asl Avellino, cercasi personale disperatamente: medici, farmacisti, biologi

Per affrontare l’emergenza Covid-19, l’Asl di Avellino cerca con urgenza medici, farmacista, biologo, con un reclutamento da effettuare nel giro di pochi giorni.

E’ stato pubblicato oggi dall’Asl di Avellino – con scadenza mercoledì 18 marzo 2010 – l’Avviso di Manifestazione di Interesse per il Conferimento di

Incarichi in Regime di Lavoro Autonomo per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’Emergenza COVID 19.

Qui sotto è consultabile ogni dettaglio dell’Avviso.

In particolare, è stata indetta procedura d’urgenza per il conferimento di incarichi presso i Presidi Ospedalieri dell’Asl di Avellino per nuovi medici, farmacisti e biologi.