Coronavirus, De Luca ribadisce: “È vietata l’attività sportiva in luoghi pubblici”

Evidentemente l’ordinanza di ieri del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha generato più confusione che “paura”. Oppure, qualcuno continua a fare finta di non capire.

“L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020”, si legge nel chiarimento dell’ordinanza emessa ieri, per fronteggiare il rischio contagio da Coronavirus.

Vietate le passeggiate e le corse nei parchi, così come non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.

Restano in vigore tutte le disposizioni delle ordinanze relative alla prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19.