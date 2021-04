Tragico incidente a un raduno religioso in Israele, 44 morti

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Drammatico incidente in Israele nel corso di un raduno religioso. Almeno 44 persone sono state calpestate a morte e 150 sono rimaste ferite nella notte, dopo un rito a cui hanno partecipato oltre 50 mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer sul monte Meron, nell’Alta Galilea. Tra le vittime ci sarebbero anche bambini.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu parla di “terribile disastro”. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi il crollo di una gradinata.

(ITALPRESS).