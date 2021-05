Editoria, Italpress lancia “Hi Tech & Innovazione Magazine”

ROMA (ITALPRESS) – Si arricchisce la produzione video e multimediale dell’agenzia di stampa Italpress diretta da Gaspare Borsellino. Dopo l’avvio, lo scorso ottobre, del Notiziario tematico sul mondo della Tecnologia e dell’Innovazione, è adesso On Line sulle piattaforme multimediali dell’Italpress e sul Network di oltre 100 emittenti televisive in tutta Italia, “Hi Tech & Innovazione Magazine”.

Si tratta di un format video settimanale prodotto negli studi Tv di Roma in collaborazione con The Digital Club, uno show che va in onda online e che prevede un appuntamento settimanale live dedicato alla tecnologia e dintorni.

Ogni settimana, a rotazione, uno dei quattro conduttori di The Digital Club, Marco Lombardo (caporedattore del Giornale e fondatore del webmagazine TraMe&Tech), Massimo Morandi (direttore di Cellulare Magazine e proprietario delle testate Top Press), Mark Perna (giornalista esperto di digital life e futurologo) e Luca Viscardi (conduttore radiofonico e fondatore di MisterGadget) raccontano in 120 secondi l’argomento o il tema della settimana. Il resto del Magazine è dedicato alle notizie ed agli approfondimenti che provengono dal mondo dell’Hi-Tech, dal Gaming, del Cloud Computing, dello Smart Home, dello Smart Device e Cyber Security.

Spazio anche ai progressi dell’intelligenza artificiale e della robotica applicati, nei vari campi, alla vita quotidiana.

Infine uno spazio è dedicato ai protagonisti di questo interessante mondo dell’hi tech ed innovazione con un’intervista in studio ai responsabili delle principali aziende ed enti presenti in Italia.

