Atlanta batte Golden State, 25 punti di Gallinari

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte ai quasi tremila spettatori della State Farm Arena, gli Hawks superano i Golden State Warriors per 117-111. Grande prestazione di Danilo Gallinari: la 32enne ala di Sant’Angelo Lodigiano realizza 25 punti in 29 minuti di impiego, impreziositi da 10 rimbalzi. Tra gli ospiti, 27 punti del ‘solitò Stephen Curry, top-scorer dell’incontro, e panchina ad oltranza per Nico Mannion, che perde così la chance di un duello tutto azzurro col più celebre connazionale. Resta spettatore interessato anche Nicolò Melli: la 30enne ala-centro reggiana non mette piede in campo nel successo esterno dei New Orleans Pelicans sui Houston Rockets per 122-115: La MeloBall mette a segno 27 punti e risulta così decisivo per le sorti degli ospiti. Gli altri risultati delle ultime due giornate: Washington Wizards-Dallas Mavericks 87-109; Detroit Pistons-New York Knicks 81-125; Miami Heat-Cleveland Cavaliers 115-101; Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves 122-113; San Antonio Spurs-Indiana Pacers 133-139 d1ts; Utah Jazz-Orlando Magic 137-91; Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 133-85; Sacramento Kings-Milwaukee Bucks 128-129; Chicago Bulls-Brooklyn Nets 115-107; Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 104-86; Boston Celtics-Charlotte Hornets 116-86; Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 100-116; Denver Nuggets-Orlando Magic 119-109.

(ITALPRESS).