San Tommaso Calcio vittorioso: porta bene il cambio di allenatore

Una bella rimonta in una partita interpretata alla perfezione dal San Tommaso che si è imposto in Calabria, sul campo della Palmese.

Il cambio tecnico (Stefano Liquidato se n’è andato definitivamente, dopo il precedente ripensamento) ha portato i necessari benefici ad una formazione che è in grado di risalire posizioni in classifica.

Il successo esterno si rivelerà di fondamentale importante, per il prosieguo del campionato, sul piano psicologico per i giocatori che hanno bisogno di ritrovare fiducia nei propri mezzi e serenità.

Palmese-San Tommaso 2-3

PALMESE (4-3-3): Barbieri; Occhiuto (40′ st Germano’ ), Acosta, Maesano, Misale; Villa, Carbone, Bonadio (28′ st Verdirosi ); Scopelliti (17′ st Baccillieri) Tiboni, Giorgio’. A disp.:Foti, Condemi, Battista, Tassi, Romagnino, Battaglia. All.: Ianni’ .

SAN TOMMASO (4-3-3):Landi ;Savarise (6′ st Colarusso), Castro, Pagano, Mannone (6′ st Moffa) Madonna, Massaro (40′ st Raiola), Sabatino; Konate, Stoia (6′ st Cucciniello), Lambiase. A disp.:Pone, Maddaloni, Simiosa, Rinaldi, Pecorella. All.: Gargiulo.

ARBITRO: Iannello di Messina .

MARCATORI: 26′ pt Tiboni (P), 33′ pt Misale (P, rig.), 43′ pt Sabatino (ST), 43′ st Colarusso (ST), 49′ st Moffa (ST).

NOTE: Spettatori 500 circa. Ammoniti: Bonadio (P), Acosta (P), Landi (ST), Maesano (P), Mannone (ST). Angoli: 4-3 per la Palmese. Rec.: 2′ pt; 5′ st.