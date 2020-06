Playoff Lega Pro, anticipato il primo turno. L’Avellino ancora senza data e avversario

Si è svolta oggi l’Assemblea dei club di Lega Pro, che ha deciso per l’anticipo al 30 giugno del primo turno dei playoff, su richiesta di alcune società.

L’anticipo di un giorno permetterebbe ai club eliminati di evitare di prorogare i contratti dei calciatori in scadenza.

Un’altra incognita per l’Avellino che oltre a non conoscere ancora l’avversario da affrontare nel primo atto degli spareggi promozione, non sa ancora se giocherà il 30 giugno o il primo luglio.

Questo perché, se la Ternana dovesse vincere la Coppa Italia nella finale unica in programma il 27 giugno a Cesena, l’Avellino scenderebbe in campo il 30 giugno contro il Catanzaro.

Se la Ternana dovesse essere battuta dalla Juventus Under 23, il match contro l’Avellino si giocherebbe il primo luglio.