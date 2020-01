Lega Pro, Rieti stangato: -4 e ultimo posto in classifica

Stangata, ma c’era da aspettarselo, per il Rieti, penalizzato di quattro punti in classifica per il mancato pagamento delle mensilità di luglio e agosto ai propri tesserati, con scadenza al 16 ottobre 2019. Con il -4 rimediato oggi, il Rieti è scivolato all’ultimo posto in classifica a quota 8.

Inibizione per quattro mesi per il presidente Riccardo Curci ed inibizione di un mese all’ex amministratore unico Giuseppe Troise.

L’amministratore delegato Roberto Di Gennaro ha preannunciato ricorso: “Eravamo consci dell’entità della sanzione che il tribunale federale avrebbe comminato al Rieti. Ora, nelle sedi opportune, presenteremo le nostre ragioni e faremo il possibile per ridurre la sanzione applicata”.