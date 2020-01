Avellino calcio, Capuano in Procura Federale: rischia la squalifica

“Avellino merita rispetto, ha subito un furto, uno dei più grandi della storia della società. Non si possono sbagliare tre episodi così, è uno scempio del calcio: su Charpentier c’è rigore netto ed espulsione, un gol valido annullato al 93′. Non ho mai visto una cosa del genere, la terna arbitrale è da fermare, per almeno due anni”.

Il 27 novembre, al termine del match di Coppa Italia di Lega Pro perso contro la Ternana, Ezio Capuano pronunciò pesanti dichiarazioni all’indirizzo della terna arbitrale, in particolar modo nei confronti della guardalinee Veronica Vettorel della sezione di Latina, colpevole di non aver assegnato un rigore per un fallo (netto) su Charpentier e di aver annullato (giustamente) il pareggio di Illanes, in pieno recupero.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate, tanto che la Procura Federale ha convocato il tecnico di Pescopagano per giovedì 16 gennaio.

Capuano rischia una lunga squalifica oppure una pesante ammenda.