Avellino calcio, brutte notizie: l’infortunio di Forte è serio, ecco i tempi di recupero

Brutte notizie per l’Avellino. Il portiere Francesco Forte dovrà restare fermo almeno un paio di mesi, se non tre, a causa del grave infortunio rimediato mercoledì pomeriggio contro la Turris.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lacerazione di circa 4 centimetri e mezzo al retto femorale. In parole povere Forte tornerà a disposizione nel 2021.

Con moderne tecniche terapiche e l’utilizzo di staminali, come spiegato dal medico sociale Gennaro Esposito a PrimaTivvù, lo staff medico conta di dimezzare i tempi di recupero per il rientro in campo del calciatore.

A difendere la porta biancoverde ci sarà Pasquale Pane, autore di un errore grossolano mercoledì contro la Turris, nell’episodio che ha portato al 2-2 dei corallini. Possibile anche un ritorno sul mercato.