Avellino calcio, Braglia: “Questi calciatori me li invidiano in molti, ma una settimana fa eravamo tutti brocchi”

Conferenza stampa di Piero Braglia, a due giorni da Avellino-Viterbese, in programma domenica alle ore 15. Il tecnico biancoverde ha presentato la gara: “Abbiamo avuto finalmente modo di poter lavorare una settimana intera. La squadra sta bene, siamo pronti. Affronteremo una Viterbese che viene da un buon momento di forma e che da quando è arrivato Taurino ha messo in difficoltà tutte le grandi, cambiando marcia. Temiamo molto la loro fisicità e il loro giocare molto corti. Dobbiamo confermare la prova e l’intensità avuta a Torre del Greco, altrimenti andremo in difficoltà”.



Terzo posto in classifica, il Bari è sempre a sette punti di distanza: “Vincere quattro, cinque partite di fila potrebbe farci compiere quel salto di qualità. Ora siamo a due, ma guardiamo in casa nostra. A cosa fanno gli altri non ci interessa, ne riparleremo a cinque partite dalla fine del campionato. A centrocampo c’è competitività, De Francesco ed Errico stanno meglio, abbiamo alternative valide. Tutti si impegnano, questi calciatori sono persone perbene è un gruppo di qualità, in molti mi possono invidiare. Però una settimana fa eravamo tutti brocchi, ora siamo diventati campioni”, ha proseguito Braglia.

Sulla dedica a Di Somma e sul mercato: “E’ stata una cosa personale, per dirgli che gli sono vicino. Dal mercato non mi aspetto più nulla, solo la cessione di quelli che sono fuori dai convocati, così che possano giocare con più continuità”.