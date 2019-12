Avellino calcio, scelta la data del recupero contro il Catania

La Lega Pro ha stabilito quando recuperare il primo turno del girone di ritorno, originariamente previsto per oggi e domani, non disputato per lo sciopero imposto dal presente Ghirelli, in segno di protesta contro la mancata defiscalizzazione dei club.

L’Avellino scenderà in campo mercoledì 22 gennaio alle 18.30, sul campo del Catania.

Ecco il programma completo del girone C:



BARI vs SICULA LEONZIO Mercoledì Ore 20.45

BISCEGLIE vs RENDE Mercoledì Ore 18.30

CASERTANA vs POTENZA Mercoledì Ore 20.45

CATANIA vs AVELLINO Mercoledì Ore 18.30

PAGANESE vs VITERBESE CASTRENSE Mercoledì Ore 18.30

PICERNO vs CAVESE Mercoledì Ore 20.45

REGGINA vs VIRTUS FRANCAVILLA Mercoledì Ore 18.30

TERAMO vs CATANZARO Mercoledì Ore 18.30

TERNANA vs RIETI Mercoledì Ore 20.45

VIBONESE vs MONOPOLI Mercoledì Ore 18.30