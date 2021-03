Avellino calcio, pareggio beffa a Monopoli: la Ternana ribalta il Bari

Tredicesimo risultato utile di fila per l’Avellino che pareggia a Monopoli, mentre la capolista Ternana, ribalta il risultato contro il Bari, sconfitto negli istanti finali (2-1).

Con il pareggio di Monopoli e la sconfitta del Bari in casa della Ternana, gli avellinesi guadagnano un altro punto nei confronti della formazione barese, sempre al terzo posto.

Partita con poche emozioni al “Veneziani” di Monopoli tra un Avellino determinato ma poco appariscente e la squadra di casa rimaneggiata per le numerose assenze, motivata ad evitare la sconfitta.

Risultato sbloccato dall’Avellino con il rigore concesso per un fallo di Riggio su Carriero in area di rigore. Dal dischetto ha trasformato in rete Sonny D’Angelo alla sua settima marcatura stagionale, la terza dal dischetto.

In pieno recupero, il pareggio dei padroni di casa: Guiebre ha mandato un traversone al centro dell’area per Zambataro che ha sorpreso il portiere Forte, con l’imbattibilità dell’Avellino interrottasi dopo 741 minuti.

Monopoli-Avellino 1-1

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Vignati (13′ st Tazzer), Bizzotto, Riggio; Viteritti (38′ st Alba), Piccinni (31′ st Basile), Vassallo, Zambataro, Liviero (13′ st Guiebre); Starita, Soleri. A disp.: Oliveto, Nina, Di Benedetto, Glorioso, Iuliano. All.: Scienza.

AVELLINO (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero (36′ st Rizzo), Aloi (20′ st Adamo), D’Angelo, Tito (20′ st De Francesco); Fella (30′ st Santaniello), Maniero (30′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Dossena, Rocchi, Baraye. All.: De Simone (squalificato Braglia).

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

Guardalinee: Teodori-Tinello.

Quarto uomo: Di Graci.

MARCATORI: 24′ pt D’Angelo (AV, rig.), 47′ st Zambataro (M).

3

NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti: Soleri, Vassallo, Aloi, Fella, Santaniello. Angoli: 9-4 per l’Avellino. Recuperi: 1′ pt, 4′ st