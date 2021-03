Si allenavano in una palestra di Monteforte nonostante i divieti: denunciati gestore e cinque clienti

Si allenavano in palestra nonostante il divieto per Covid-19.

Il gestore lasciava ugualmente entrare alcuni iscritti permettendogli di effettuare gli allenamenti con le attrezzature sportive.

Per questo nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano, dopo una segnalazione di alcuni residenti della zona, hanno effettuato un blitz in una palestra di Monteforte Irpino e scoperto quello che sospettavano.

Il maldestro tentativo di fuga di cinque “atleti abusivi” dall’uscita secondaria della struttura, è andato ad infrangersi contro il dispositivo tesogli dai Carabinieri che, ipotizzando già tale possibile epilogo, erano intervenuti fin dall’inizio con una seconda Gazzella posizionata sul retro dell’edificio.

Bloccati i cinque avventori, per loro e per il personal trainer è scattata la prevista sanzione amministrativa, per non aver osservato le limitazioni anti Covid. Alla luce delle evidenze emerse, è stata altresì disposta la chiusura della palestra.